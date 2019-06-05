Чорнобиль: Юлія Тимошенко поділилася враженнями від серіалу

Юлія Тимошенко поділилася враженнями від серіалу "Чорнобиль", який вразив її своєю проникливістю і чесністю. Про це вона написала в соціальній мережі Facebook.

"Серіал – шедевральний. Справжній, ненадуманий, моторошний, страшний. Кілька знайомих зізнавалися мені, ніяк не зважаться подивитися чергову серію. До сих пір чіпає і болить. До сих пір шок від побаченого. Від усвідомлення того, як поруч трапилася катастрофа. За який момент до знищення ми всі були", – пише Тимошенко.

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Також вона зізналася, що в юності найстрашнішим фільмом жахів вважалася стрічка японського режисера Дзюндзи Курата "Легенда про динозавра". Однак, подорослішавши, стало зрозуміло, що є речі жахливіші.

"Ми стали дорослими і виявилося, що лялькові динозаври з давньої кінокартини зовсім не страшні. Страшні – люди. Люди, наділені владою. Люди, які роблять жахливі і незворотні рішення – то через власне дрімуче невігластво, то – свідомо, зі страху перед догмами ідеології і політичного режиму", – продовжила політик.

Також Юлія Тимошенко нагадала, що "Чорнобиль" обійшов "Гру престолів" за рекордними результатами пошуку, попри різницю жанрів.

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