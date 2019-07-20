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Чорнобиль: у Вільнюсі здають житло, яке обставлене за мотивами популярного серіалу

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Чорнобиль: у Вільнюсі здають житло, яке обставлене за мотивами популярного серіалу - фото 1

Пара з Вільнюса відтворила в квартирі радянський інтер'єр, надихнувшись серіалом "Чорнобиль". Дивіться, як виглядає таке цікаве житло.

Зйомки серіалу проходили не тільки в Україні, але і в Литві. Коли молода пара побачила свій будинок на екрані, то зрозуміла, що квартира в цьому районі може зацікавити туристів.

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Пара з Вільнюса виставила оголошення, в якому запропонувала всім бажаючим оселитися в квартирі радянського зразка. Така ідея виникла у Лінаса і його дівчини після того, як під час перегляду серіалу "Чорнобиль" в кадрі промайнув їх балкон.

Все в цій квартирі: інтер'єр, столові прилади, навіть постільна білизна – точно таке ж, як показано в серіалі. Було неможливо дивитися серіал тут. Досвід був настільки захоплюючим, що ми відчули, ніби подорожуємо назад в часі, – розповіла дівчина.

Квартира належала бабусі і дідусю Лінаса, і після їх смерті в ній нічого не змінилося. Лінас і його подруга замінили сучасний холодильник на радянський, сфотографували кімнати і завантажили знімки на сайт з житлом. Коли дівчина поділилася зображеннями в інстаграмі, а місцеве телебачення зняло сюжет, то незнайомі люди стали пропонувати їм непотрібні радянські речі: штори, чашки, книги і навіть меблі. Зараз в квартирі збережене оригінальне планування і елементи радянського дизайну, але вся техніка, крім холодильника і фена, – сучасна.

Чорнобиль: у Вільнюсі здають житло, яке обставлене за мотивами популярного серіалу - фото 342277

Чорнобиль: у Вільнюсі здають житло, яке обставлене за мотивами популярного серіалу - фото 342278

Чорнобиль: у Вільнюсі здають житло, яке обставлене за мотивами популярного серіалу - фото 342279

Чорнобиль: у Вільнюсі здають житло, яке обставлене за мотивами популярного серіалу - фото 342280

Чорнобиль: у Вільнюсі здають житло, яке обставлене за мотивами популярного серіалу - фото 342281

Чорнобиль: у Вільнюсі здають житло, яке обставлене за мотивами популярного серіалу - фото 342282

Чорнобиль: у Вільнюсі здають житло, яке обставлене за мотивами популярного серіалу - фото 342283

Чорнобиль: у Вільнюсі здають житло, яке обставлене за мотивами популярного серіалу - фото 342284

Чорнобиль: у Вільнюсі здають житло, яке обставлене за мотивами популярного серіалу - фото 342285

Чорнобиль: у Вільнюсі здають житло, яке обставлене за мотивами популярного серіалу - фото 342286

До теми: Молодий британець понад 11 років не носить сучасний одяг

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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