Чорнобиль: у міні-серіалі знайшли кіноляп (фото)

У четвертому епізоді серіалу "Чорнобиль" в одному з кадрів фігурує пам'ятник ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС, який був встановлений в 2011 році.

У популярному міні-серіалі "Чорнобиль" користувач мережі знайшов кіноляп з пам'ятником ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Він фігурує в одному з кадрів телесеріалу, про що зазначає Sergey Doda на своїй сторінці у Facebook.

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Пам'ятник був встановлений в 2011 році в Голосіївському районі Києва, поблизу бібліотеки Вернадського.

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