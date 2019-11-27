Чорнобиль: одна з головних героїнь серіалу розкритикувала HBO

Людмила Ігнатенко, одна з головних героїнь мінісеріалу "Чорнобиль", що вийшов у травні на каналі HBO, дала своє перше інтерв'ю. Дружина пожежного Василя, який одним з перших приїхав на місце аварії і отримав смертельну дозу радіації, розповіла журналістам BBC, як серіал вплинув на її життя.

За словами Людмили Ігнатенко, після виходу "Чорнобиля" на екрани її почали буквально переслідувати журналісти.

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Почалися атаки на квартиру. І до такої міри дійшло, що журналісти підставляли ногу у двері. І записували інтерв'ю. Але про що говорити, якщо я про фільм нічого не знала? Абсолютно нічого не знала. Я дізналася з реклами, що про мене йде фільм, – говорить вона.

Людмила також повідомила, що через пильну увагу журналістів влітку 2019 року їй навіть довелося переїхати з Києва.

Вона також стверджує, що не давала каналу HBO письмової згоди на екранізацію своєї історії. З нею дійсно зв'язувалися представники медіакомпанії, але з проханням виступити консультантом і уточнити деякі деталі. Однак згодом з'ясувалося, що її історія лягла в основу сюжету.

Коли я дізналася, що це буде фільм про мене, мені було і прикро, і неприємно. Чому не запитати мене, чи не поговорити зі мною, не підготувати мене як людину? Що так і так: "Ми знімаємо фільм – про тебе, про твого чоловіка.

Ігнатенко також заявила, що деякі епізоди книги Світлани Алексієвич "Чорнобильська молитва", яка лягла в основу серіалу, є помилковими. Але сама білоруська письменниця запевняє, що це не документальна книга, а художня.

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