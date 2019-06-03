Чорнобиль 5 серія: де і коли дивитися онлайн фінал серіалу

Серіал Чорнобиль отримає всього 5 серій, які показують події після вибуху на Чорнобильській АЕС так, що мурашки по шкірі. Дізнайтеся, де і коли дивитися останній епізод нового найкрутішого серіалу, який переплюнув Гру престолів.

Нагадаємо, що 5 серія серіалу Чорнобиль вийде вже сьогодні, 3 червня. Це буде фінальна серія документального серіалу з художніми елементами, який змусив весь світ згадати про моторошну катастрофу, що трапилась в Україні.

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Дивитись онлайн 5 серія Чорнобиль можна тут:

Американський телеканал HBO (щопонеділка о 21:00 за Нью-Йорком, у Києві в цей час буде 04:00 вівторка)

(щопонеділка о 21:00 за Нью-Йорком, у Києві в цей час буде 04:00 вівторка) Сервіс HBO NOW , який обійдеться у 14,99 долара в місяць

, який обійдеться у 14,99 долара в місяць Онлайн-кінотеатри та сервіси з платною підпискою, типу "Амедіатека"; на українській мові – OLL.TV або MEGOGO.

Трейлер 5 епізоду серіалу Чорнобиль 2019:

Що трапилось у 4 серії серіалу Чорнобиль: короткий сюжет:

У 4 серії серіал глядачі могли побачити, як віце-прем'єр СРСР Борис Щербина та Валерій Легасов намагались знайти спосіб позбутись радіоактивного сміття. Чоловіки навіть замислились про місячні всюдиходи, які могли б допомогти у цій ситуації, причину якої досі шукають. Однак Уляна чудово зрозуміла, що уряд проти того, щоб хоча б хтось знав, чому трапився вибух. А от новий трейлер 5 серії показав, що фінал серіалу розповість про суд над тими, кого звинуватили у трагедії.

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