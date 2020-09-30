Чорний нарцис: дивіться трейлер серіалу про еротичні фантазії монахині

Телеканал FX спільно з BBC One поділився трейлером майбутнього міні-серіалу "Чорний нарцис". Дивіться ролик про еротичні фантазії монахині на Радіо МАКСИМУМ.

"Чорний нарцис" – перезапуск фільму 1947, знятого Майклом Пауеллом і Емеріком Прессбургером. В основі сюжету – однойменний роман письменниці Румер Годден, що вийшов у 1939 році.

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Дія серіалу відбувається у 1934 році. Молоду черницю (Джемма Артертон) відправляють у віддалений монастир на вершині скелі у Гімалаях. До того як перетворитися на місце покаяння, монастир був "Будинком жінок" і все ще таїть в собі безліч секретів минулого. Вони лякають черниць і змушують засумніватися у своїй внутрішній силі.

Щонайменше три епізоди проєкту зрежисирувала данська кінематографістка Шарлотта Брюс Крістенсен (вона була оператором "Тихого місця" Джона Красінскі).

Чорний нарцис – дивіться трейлер нового серіалу:

Прем'єра серіалу відбудеться 23 листопада.

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