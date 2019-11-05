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Чорний кіт став зіркою футбольного матчу в Нью-Йорку: відео
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Вважається, що чорний кіт приносить нещастя, якщо перебігає дорогу, але що буде, якщо тваринка перебігла футбольне поле? Так трапилось під час матчу у Нью-Йорку, і тепер кіт став зіркою!
На офіційній сторінці команди New York Giants з американського футболу з'явилось епічне відео перерваної гри у рамках чемпіонату Національної футбольної ліги. Матч довелось перервати через те, що на поле вийшов нелегальний гравець, а саме чорний кіт. Під час перерви тваринка вирішила потішити публіку та зробила кілька кіл по полю під гучні вигуки натовпу.
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Врешті арбітри дочекались, коли пухнастик вирішив сам піти, і тоді продовжили гру. Однак відео з неочікуваним гравцем зібрало понад 1,8 млн переглядів за лічені години. Відзначимо, що команда New York Giants таки перемогла у суперників, тому для неї чорний кіт став символом вдачі.
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