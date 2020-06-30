Чорне море знову стало зеленим: у мережі діляться знімками незвичайного явища

Море біля берегів Одеси знову "позеленіло". Зелені водорості, крім пляжів Одеси, з'явилися й на курортах Херсонської області – Залізний Порт, Лазурне, Приморське. Кадри з незвичайним кольором води місцеві жителі діляться у соціальних мережах.

Так, Микола Вікнянський на своїй сторінці у Facebook виклав кадри, зроблені під час польоту вздовж узбережжя – чоловік зазначив активне цвітіння водоростей від Фонтанки до пляжу Ланжерон.

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Крім того, на колір води звернув увагу активіст Петро Обухів. У своєму Facebook він виклав знімки, зроблені з супутника, на яких видно, що море змінило колір не тільки в Одеській акваторії – зелені смуги охоплюють практично все Чорноморське побережжя України.

Екологи пояснювали це явище різким потеплінням і великою кількістю опадів. Дощі не тільки зробили море пріснішим, але й змили з полів добрива, що посприяло цвітінню.

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