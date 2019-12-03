Чорна вдова: з'явився перший трейлер фільму зі Скарлетт Йоханссон

У мережі опублікували перший трейлер до сольного фільму Чорна Вдова (Black Widow) від Marvel, який вийде на екранах вже навесні. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

На офіційному Youtube-каналі Marvel виставили перше промо до стрічки про Наташу Романову "Чорна Вдова" (Black Widow), дата виходу якої запланована вже на 1 травня 2020 року.

І ще: Найкрутіші нові фільми грудня 2019: зимові кінопрем'єри місяця

Після того, як персонаж Чорної Вдови завершив свою історію в "Месниках: Фінал", творці вирішили нарешті запустити сольник, який розповість про події після стрічки "Перший месник: Громадянська війна". У цей час Наташа бореться зі своїми минулим.

"Раніше у мене не було нічого. І тоді я отримала цю роботу, цю сім'ю. Але нічого не триває вічно", – каже героїня у тизері.

Загалом у промо можна побачити тренування Наташі у минулому, коли вона була найманкою у Червоній кімнаті, елітній програмі КДБ. У Месниках вона намагається залишити свою роботу вбивці у минулому, але щось змушує її повернути у той світ. Саме там вона зустрічає свою сестру Єлену, Меліну та Червоногвардійця.

У головних ролях: Скарлетт Йоганссон, Девід Гарбор, Флоренс П'ю, О. Т. Фаґбенлі та Рейчел Вайс.

Чорна вдова 2020, дивитись трейлер фільму онлайн:

Читайте також: ТОП 6 фільмів про школу, які варто переглянути