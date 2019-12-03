Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька Папік День Святого Миколая

Чорна вдова: з'явився перший трейлер фільму зі Скарлетт Йоханссон

  • 8
Чорна вдова 2020, трейлер фільму онлайн - фото 1
Чорна вдова 2020, трейлер фільму онлайн / Mashable India

У мережі опублікували перший трейлер до сольного фільму Чорна Вдова (Black Widow) від Marvel, який вийде на екранах вже навесні. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

На офіційному Youtube-каналі Marvel виставили перше промо до стрічки про Наташу Романову "Чорна Вдова" (Black Widow), дата виходу якої запланована вже на 1 травня 2020 року.

І ще: Найкрутіші нові фільми грудня 2019: зимові кінопрем'єри місяця

Після того, як персонаж Чорної Вдови завершив свою історію в "Месниках: Фінал", творці вирішили нарешті запустити сольник, який розповість про події після стрічки "Перший месник: Громадянська війна". У цей час Наташа бореться зі своїми минулим.

"Раніше у мене не було нічого. І тоді я отримала цю роботу, цю сім'ю. Але нічого не триває вічно", – каже героїня у тизері.

Загалом у промо можна побачити тренування Наташі у минулому, коли вона була найманкою у Червоній кімнаті, елітній програмі КДБ. У Месниках вона намагається залишити свою роботу вбивці у минулому, але щось змушує її повернути у той світ. Саме там вона зустрічає свою сестру Єлену, Меліну та Червоногвардійця.

У головних ролях: Скарлетт Йоганссон, Девід Гарбор, Флоренс П'ю, О. Т. Фаґбенлі та Рейчел Вайс.

Чорна вдова 2020, дивитись трейлер фільму онлайн:

Читайте також: ТОП 6 фільмів про школу, які варто переглянути

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча модель Олександра Ободянська, яка стала обличчям Держави в смартфоні
  • 01 грудня, 17:25
  • 570
10 дурних запитань, які ти соромився поставити урологу (18+)
  • 28 листопада, 14:21
  • 1273
ТОП 5 смартфонів, які можна вигідно купити у Кіберпонеділок 2019
  • Вчора, 12:15
  • 901
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз