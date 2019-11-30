Чорна п'ятниця в Канаді здивувала мережу: відео

Чорна п'ятниця щороку перетворюється з дня знижок у день нахабства та розгромів, оскільки люди задля дешевших речей готові навіть битися. Однак відео з одного із канадських магазинів вранці у Чорну п'ятницю зуміло вразити користувачів.

На платформі Reddit користувач з ніком EverybodyWantsToBeUs поділився записом з одного з магазинів у Канаді, який долучився до Чорної п'ятниці та оголосив день знижок.

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За короткий час ролик зібрав понад 6 тисяч переглядів та почав підійматись у тренди. А все тому, що на відео немає нахабного натовпу людей, біганини та криків.

Дехто з коментаторів відзначив, що таким же спокійним день акцій був і в Нью-Йорку, де люди поводились цілком виховано. Щоправда, це швидше виняток з правила, аніж поширена практика серед суспільства.

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