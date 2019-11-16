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Чорна п'ятниця 2019 у Львові: у яких магазинах будуть знижки і розпродаж

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магазини у Львові, які роблять розпродажі на чорну п'ятницю - фото 1
магазини у Львові, які роблять розпродажі на чорну п'ятницю

29 листопада у світі настає Чорна п'ятниця. Підготували для вас список фізичних магазинів у Львові, у яких будуть розпродажі та діятимуть знижки.

BLACK FRIDAY у Forum Lviv

  • Коли: 29 листопада, до 00:00.
  • Понад 100 магазинів ТРЦ беруть участь у шаленому розпродажі.
  • Чорна П'ятниця в магазині Reima: з 29 листопада до 1 грудня знижки до -30% на вибрані моделі кращого функціонального дитячого одягу Reima і Lassie.
Чорна п'ятниця 2019 у Львові: у яких магазинах будуть знижки і розпродаж - фото 368794

До теми: Чорна п'ятниця 2019 в Україні: дата, коли буде масовий розпродаж

BLACK FRIDAY у ТРК Victoria Gardens

  • Коли: з 29 листопада до 30 листопада 03:00.
  • Розіграш від ELDORADO двох смартфонів Apple iPhone XR 64GB Black (MRY42).
Чорна п'ятниця 2019 у Львові: у яких магазинах будуть знижки і розпродаж - фото 368781

ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ в JYSK

  • Коли: з 28 листопада до 1 грудня
  • Знижки: -70% на більше ніж 2000 товарів. Окрім того, усі акційні пропозиції діють й в онлайн-магазині.
Чорна п'ятниця 2019 у Львові: у яких магазинах будуть знижки і розпродаж - фото 368779

І ще: Чорна п'ятниця 2019 в Україні: які знижки будуть в інтернет-магазинах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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