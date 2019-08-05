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Чорна ікра проти червоної: що корисніше?

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Страва з чорною ікрою - фото 1
Страва з чорною ікрою / plavnik

Хтось більше любить червону ікру, а хтось – чорну. Але найчастіше вибір падає саме на червону, і тут зрозуміло чому: бо вона дешевша, а чи корисніша?

Зрозуміло, що така висока вартість чорної ікри обумовлена ​​обмеженням у видобутку. Тут працює маркетинг: людям пропонують імітацію чорної ікри.

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Нормального смаку ви не отримаєте, а будете їсти в кращому випадку желатин. Справжня ж чорна ікра добувається з таких риб, як чечуга, білуга, бестер, російський, сибірський і білий осетер. Чорна ікра може продаватися як на вагу, так і в фасованому вигляді.

Чорна ікра проти червоної: що корисніше? - фото 345647

Червона ікра набагато дешевша за чорну. Видобувати її простіше, тому і ціна низька, а значить, купити її можуть майже всі. Лососеве сімейство риб частіше метає ікру, що допомагає забезпечити людей таким делікатесом. Чомусь існує думка, що дорожнеча чорної ікри пов'язана з її корисними властивостями. Але чи дійсно червона ікра поступається за наявністю поживних речовин чорної?

І чорна ікра, і червона ікра мають однакові поживні компоненти. Саме тому користь для організму буде однаковою. Їсти цей продукт можуть всі, однак обмеження є тільки для дітей.

Чорна ікра проти червоної: що корисніше? - фото 345648

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Джерело: natureword
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