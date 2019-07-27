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Чому жінки убивають: дивіться трейлер нового серіалу

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Цей серіал вам однозначно сподобається - фото 1
Цей серіал вам однозначно сподобається

Якщо ви дивилися шалено популярний телесеріал "Відчайдушні домогосподарки", то цей вам однозначно припаде до душі. Пропонуємо насолодитися трейлером нового гостросюжетного серіалу "Чому жінки убивають".

Канал CBS опублікував трейлер майбутнього серіалу "Чому жінки убивають", головні героїні якого довго миряться з невірністю своїх чоловіків, але в якийсь момент їх терпець уривається, і вони переходять до рішучих дій.

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Дія серіалу розгортається в 3 епохах – в 1960-х, в 1980-х і у 2018 році. Перша героїня – домогосподарка, друга – світська левиця, третя – адвокат.

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Чому жінки убивають: дивіться трейлер нового серіалу - фото 344043

Головні жіночі ролі виконали Джінніфер Гудвін, Люсі Лью і Кірбі Хауелл-Баптист. Також у серіалі з'являються Джек Девенпорт, Рейд Скотт, Лео Хауард та інші.

Дивіться трейлер серіалу Чому жінки убивають:

Прем'єра серіалу відбудеться 15 серпня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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