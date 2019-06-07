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Чому жінкам не варто зловживати фізичними вправами

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Жінкам не варто зловживати фізичними навантаженнями - фото 1
Жінкам не варто зловживати фізичними навантаженнями

Учені з'ясували, що майже 35% жінок відчувають дефіцит заліза при систематичних фізичних навантаженнях. Саме тому фахівці наполегливо рекомендують не зловживати заняттями спортом.

Портал Medicalxpress опублікував результати дослідження вчених з Університету Західної Австралії, згідно з якими регулярні заняття спортом можуть негативно позначатися на здоров'ї жінок.

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Фахівці констатують: близько 35% жінок, які регулярно займаються спортом, стикаються з дефіцитом заліза в організмі.

За їх словами, регулярна фізична активність сприяють виробленню гормону, який негативно позначається на здатності кишківника засвоювати залізо.

«Повторний вплив на організм від бігу, якщо людина не встигає відновитися, може руйнувати еритроцити, які пов'язані з доставкою мікроелементу та кисню по всьому тілу», - додав співавтор дослідження, доктор Марк Сім.

Зловживання спортом може негативно вплинути на рівень заліза - фото 332738

Дефіцит заліза сигналить про себе такими симптомами, як занепад сил, млявість, довге відновлення після навантажень. Дослідники нагадують, що потреба дорослої людини в залізі становить 1-2 мг на добу, у дітей 0,5-1,3 мг.

Щоб захиститися від браку заліза, вони рекомендують вживати червоне м'ясо, бобові, свіжу зелень і овочі, а також приймати біологічно активні добавки, що містять заповітний мікроелемент.

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Джерело: medikforum
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