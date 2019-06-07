На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чому жінкам не варто зловживати фізичними вправами
-
- 15
Учені з'ясували, що майже 35% жінок відчувають дефіцит заліза при систематичних фізичних навантаженнях. Саме тому фахівці наполегливо рекомендують не зловживати заняттями спортом.
Портал Medicalxpress опублікував результати дослідження вчених з Університету Західної Австралії, згідно з якими регулярні заняття спортом можуть негативно позначатися на здоров'ї жінок.
І ще: Встановлено межу фізичної витривалості людини
Фахівці констатують: близько 35% жінок, які регулярно займаються спортом, стикаються з дефіцитом заліза в організмі.
За їх словами, регулярна фізична активність сприяють виробленню гормону, який негативно позначається на здатності кишківника засвоювати залізо.
«Повторний вплив на організм від бігу, якщо людина не встигає відновитися, може руйнувати еритроцити, які пов'язані з доставкою мікроелементу та кисню по всьому тілу», - додав співавтор дослідження, доктор Марк Сім.
Дефіцит заліза сигналить про себе такими симптомами, як занепад сил, млявість, довге відновлення після навантажень. Дослідники нагадують, що потреба дорослої людини в залізі становить 1-2 мг на добу, у дітей 0,5-1,3 мг.
Щоб захиститися від браку заліза, вони рекомендують вживати червоне м'ясо, бобові, свіжу зелень і овочі, а також приймати біологічно активні добавки, що містять заповітний мікроелемент.
Читайте також: Експерти назвали 5 небезпечних для здоров'я напоїв
-
21:57ТОП-10 запальних пісень за останні 50 років: версія науковців
-
21:34Ось чому не варто зловживати м‘ясом
-
21:218 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Війна триває: в Амстердамі велосипедисти витісняють водіїв
-
20:23Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro протестували у бенчмарку Geekbench
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:55Чому жінкам не варто зловживати фізичними вправами
-
19:41Як виглядає новий міст-музей у Китаї
-
19:24Genesis G70 повторив трюк з Форсажу: ефектне відео
-
19:11Каменських показала фото топлес у крихітному бікіні: інтимне фото
-
18:53У Google розповіли про вірус, який заражає смартфони на заводі
-
18:38Встановлено межу фізичної витривалості людини
-
18:24Випадковий секс: про що шкодують чоловіки та жінки
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:10Гороскоп на 8 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Україна – Сербія: коли і де дивитись онлайн матч відбору на Євро 2020
-
17:54Google Maps тепер показує швидкість руху при поїздках на автомобілі
-
17:26Експерти назвали 5 небезпечних для здоров'я напоїв
-
17:17Baldur's Gate 3: вийшов видовищний трейлер гри
-
17:07Україна – Данія: вигравай квитки на суперматч відбору на Євро 2020 з гандболу
-
16:54У Nike з'явилися манекени великих розмірів
-
16:40У Великобританії відкрили вакансію організатора вечірок для Єлизавети II
-
16:26Xiaomi Mi Band 4 з'явився в продажу до офіційного анонсу
-
16:05ТЕСТ: Який ти гість на весіллі?
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+)
-
16:05ТЕСТ: Який ти гість на весіллі?
-
15:05Гра престолів і Чорнобиль: 7 акторів, які знялися в обох серіалах
-
14:15Як правильно засмагати: прості правила і поради для безпечного відпочинку
-
12:41Время и Стекло – Vislovo: слухайте новий драйвовий хіт Додо і Позитива
-
11:11Ірина Шейк і Бредлі Купер офіційно розлучилися
-
07:16Яку погоду очікувати в Україні 7 червня
- 06 червня
-
22:22Секс у літаку: як зробити це так, щоб ніхто не побачив
-
18:30Музика нашої юності: улюблені хіти гурту Вхід у Змінному Взутті
-
16:3110 дурних запитань, які ти соромився поставити психологу
-
13:46Чорне дзеркало 5 сезон: дивитись онлайн всі серії, сюжет і спойлери
-
12:00Чорнобиль: фотопорівняння акторів серіалу з їхніми реальними прототипами
-
10:49Привітання з Днем ангела Оксани 2019: побажання і картинки на іменини
-
07:33Погода в Україні: прогноз на 6 червня по містах
- 05 червня
-
21:17Президентський плагіат: Зеленський поцупив виступ Порошенка (відео)
-
17:45Майстер паркування підкорив мережу: відео
-
15:55"Слава Богу, у мене інший лікар": Супрун відповіла на слова Зеленського
-
12:05ЗНО 2019 історія України: з'явилися правильні відповіді на тести
-
10:10Куди поїхати на море в Україні: бюджетні варіанти відпочинку
-
07:14Нестабільне літо: прогноз погоди на 5 червня в Україні
- 04 червня
-
20:3122 геніальні лайфхаки від користувачів Reddit, які полегшать вам життя
-
19:21Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років
-
18:05ТОП-10 унікальних озер і водойм України для бюджетного відпочинку
-
15:14Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет
-
12:00ТЕСТ: Яка роль Анджеліни Джолі створена для тебе?