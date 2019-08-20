Чому жінкам не можна довго сидіти на стільці

Як сидячій спосіб життя впливає на здоров'я / nypost

У жінок, які тривалий час проводять в сидячому положенні, часто виникають порушення метаболізму, що призводять до діабету.

За даними нового дослідження вчених, сидячий спосіб життя у жінок сприяє їх схильності до розвитку діабету другого типу. У чоловіків такого зв'язку виявлено не було.

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Зокрема, дослідники аналізували склад крові у групи з 500 добровольців, чоловіків і жінок віком (в середньому) 40 років. Фахівців цікавили хімічні маркери, асоційовані з метаболічними порушеннями і розвитком діабету.

В результаті ними були виявлені маркери порушення метаболізму і ризику розвитку діабету у жінок, які багато часу проводили сидячи. В їх крові зафіксували підвищений рівень інсуліну, а також підвищені концентрації С-реактивного білка, лептину та інтерлейкіну-6.

У чоловіків зв'язку між сидячим способом життя і схильністю до діабету вчені не знайшли. Водночас експерти констатували, що тривале сидіння на стільці вкрай негативно позначається на стані чоловічої статевої сфери.

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