Володимир Дантес – Обійми: співак новою піснею закликав усіх перейти на українську

Володимир Дантес презентував свою першу україномовну пісню "Обійми". Новим треком артист прагне підбадьорити усіх тих, хто хоче почати спілкуватися українською, але боїться невдач.

Так, DANTES випустив на своєму YouTube-каналі кліп на свою свіжу пісню "Обійми". Трек співак присвятив трек мовним стереотипам.

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В описі до відео Володимир зізнався, що впродовж 33 років свого життя він російською мовою, проте докладає максимум зусиль, аби спілкуватися українською.

За словами Дантеса, він мав страх перед невдачею та помилками, проте зараз шоумен практично повністю перейшов на українську й закликає зробити це усіх своїх друзів, колег та підписників.

Цим треком я хочу підбадьорити всіх, хто намагається, докладає зусиль і йде цим шляхом. А тим, хто досі боїться перейти на українську, я хочу сказати: друзі, нічого страшного в цьому немає. З мене жодного разу не посміялись, а навіть навпаки – стільки підтримки я ще не отримував, – запевнив співак.

Володимир Дантес – Обійми: слухайте онлайн нову україномовну пісню співака

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