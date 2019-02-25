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MARUV 8 березня

Чому я дурію: мережу розвеселила життєва інфографіка

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Чому люди блазнюють - фото 1
Чому люди блазнюють

Користувачі весело погоджуються з простою картинкою, яка пояснює, чому люди починають блазнювати. Виявилось, що відповідь значно простіша, аніж може здатися на перший погляд.

На платформі Reddit користувач з ніком notGhxst поділився кумедною інфографікою, яка показує причину багатьох дурних вчинків. За короткий час допис опинився у топах мережі, зібравши за лічені години понад 14 тисяч переглядів та понад 200 коментарів. Користувачі зізнаються, що зображення і справді відкрило життєву правду.

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"Чому ви дурієте?". Жовта частина діаграми - "бо мені також хочеться", синя частина діаграми "бо я сам удома, чому ні?". І посперечатись з цим дуже складно!

Why do you jerk off? from r/memes

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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