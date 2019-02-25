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MARUV 8 березня

Анекдот дня: Як гуцули виграли суперечку в американців

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Жарти на максимум - фото 1
Жарти на максимум

Розпочинай тиждень із максимально хорошим настроєм – на Радіо МАКСИМУМ! Читай кумедний анекдот про гуцулів, який зарядить енергією на цілий день!

Гуцули відомі своїм гумором, веселою говіркою та курйозними ситуаціями, які трапляються із ними в горах. Ось одна із них!

Анекдот дня

Американці з гуцулами посперечалися, у кого старики довше живуть. Приїхали гуцули в США і в старому районі, в лікарні під крапельницею знайшли 103-річного дідуся…

Поїхали американці в Карпати. Бачать з гори на великій швидкості старий гуцул спускається. Його зупиняють, питають, скільки йому років. Він відповідає: 102. Американці з полегшенням зітхають, думають, що все – виграли. І тут один з них цікавиться:

– А куди ви так поспішаєте?
Старий гуцул відповідає:
– Від батька втікаю.
Американці переглядаються.
– А чому?
– Я діду нахамив.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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