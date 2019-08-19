Чому вправи на прес не позбавляють жиру на животі

Часто трапляється так, що навіть регулярні вправи на прес не приносять довгоочікуваного ефекту. Експерти пояснили, чому заняття у спортзалі ще не гарантують появу кубиків чи тонкої талії.

Чимало людей вважає, що у випадку тренування лише певної частини тіла можна позбутися жирових відкладень на ній. Однак фахівці пояснюють, що це так не працює.

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"Нема жодних наукових доказів того, що можна схуднути у певному місці завдяки тільки вправам. Ви не заберете жир з живота, просто качаючи прес", – наголошує персональний тренер Ханна Льюїс.

Вона пояснила, що спалити жир можна лише разом із загальною втратою ваги, яка можлива тільки за дефіциту калорій та регулярних фізичних навантажень на все тіло.

Такої є думки дотримується і власник тренажерного залу Річард Тірмаш, який запевняє, що м'язи пресу є у всіх від природи, однак вправи роблять їх більш рельєфними. Але й тут без контролю харчування не обійтись. Звісно ж, експерт наголосив, що у кожного особлива фізіологія, тому не кожному може вдатись зробити всі шість кубиків пресу помітними.

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