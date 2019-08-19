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Чому вправи на прес не позбавляють жиру на животі

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Причини відсутності пресу - фото 1
Причини відсутності пресу

Часто трапляється так, що навіть регулярні вправи на прес не приносять довгоочікуваного ефекту. Експерти пояснили, чому заняття у спортзалі ще не гарантують появу кубиків чи тонкої талії.

Чимало людей вважає, що у випадку тренування лише певної частини тіла можна позбутися жирових відкладень на ній. Однак фахівці пояснюють, що це так не працює.

І ще: Усього пів години на день: це заняття сприяє схудненню

"Нема жодних наукових доказів того, що можна схуднути у певному місці завдяки тільки вправам. Ви не заберете жир з живота, просто качаючи прес", – наголошує персональний тренер Ханна Льюїс.

Вона пояснила, що спалити жир можна лише разом із загальною втратою ваги, яка можлива тільки за дефіциту калорій та регулярних фізичних навантажень на все тіло.

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Такої є думки дотримується і власник тренажерного залу Річард Тірмаш, який запевняє, що м'язи пресу є у всіх від природи, однак вправи роблять їх більш рельєфними. Але й тут без контролю харчування не обійтись. Звісно ж, експерт наголосив, що у кожного особлива фізіологія, тому не кожному може вдатись зробити всі шість кубиків пресу помітними.

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Джерело: newsyou
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