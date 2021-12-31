Чому вночі німіють руки і що з цим робити

Часто оніміння рук може бути спричинене зовнішніми факторами. Неправильно підібраний одяг для сну, подушка або матрац, незручна поза. У таких випадках не варто хвилюватися. Проте, руки можуть німіти й через різні захворювання.

Найчастіше банальна втома може бути причиною оніміння рук. За словами лікарів, ця проблема спостерігається у багатьох. Відпочинок та правильна поза для сну зазвичай допомагають розв'язати проблему, пише b-g.by.

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Найпоширенішим захворюванням у такому випадку є остеохондроз шийного відділу хребта. При ньому відбувається здавлювання нервових корінців спинного мозку під час сну та кровообіг у кінцівках людини порушується. Іншими хворобами, при яких спостерігається оніміння рук під час сну, є: цукровий діабет, інсульт, різні пухлини, травми тощо.

Що робити? Виключіть можливі зовнішні причини виникнення оніміння, подбайте про комфорт сну (змініть подушку, матрац, купіть зручну піжаму). Якщо це не допомагає, зверніться за консультацією до терапевта, а також до невропатолога. Медики допоможуть знайти причину оніміння та призначити лікування.

Чому вночі німіють руки і що з цим робити

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