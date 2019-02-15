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Чому Вілл Смітт відмовився від зйомок у Матриці

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Чому Вілл Смітт відмовився грати Нео у Матриці - фото 1
Чому Вілл Смітт відмовився грати Нео у Матриці / Maxim

Відомий американський актор Вілл Смітт здивував фанатів розповіддю про те, що колись відмовився від головної ролі у шаленому популярному фільмі "Матриця". Причина вас здивує!

Актор Вілл Смітт не збирається поступатись молоді, тому останній рік активно веде свій Youtube-канал. На ньому чоловік ділиться своїми хобі, розвагами, а також розповідає про те, чого навряд зустрінеш в його інтерв'ю.

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У новому відео Смітт розповів, як відмовився грати Нео у "Матриці". Виявилось, що Вілл не хотів продовжувати зніматись у стрічках про прибульців, адже у цей час у світ вийшли картини "Люди у чорному", а також "День незалежності". До того ж, акторові не припав до душі опис "Матриці", який склали тоді ще брати Вачовскі.

"Чувак, уяви, що ти б'єшся, а потім стрибаєш. Уяви, що ти можеш зависнути у повітрі. Посеред стрибка. Ну а тоді глядачі зможуть "облетіти" навколо тебе, поки ти стрибаєш. Ми створимо камери, які дозволять показувати стрибок з усіх ракурсів", – саме так процитував Смітт патч від режисерів. До слова, після цієї пропозиції актор вирішив знятись у пригодницькому екшні "Дикий, дикий Вест".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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