Чому важливо робити перерви під час роботи і навчання

Тривалий процес навчання та роботи – це не найкраща ідея, якщо зовсім нема перерв. Чому важливо інколи відволікатись на щось інше – читайте далі.

Науковці довели, що коротенькі перерви насправді дуже потрібні для того, щоб мозок працював краще і міг швидше засвоювати нову інформацію. Тому надто активні робочі та навчальні будні обов'язково варто розбавляти відпочинком, передає newsyou.

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Учені з американського Національного інституту охорони здоров'я стежили за добровольцями та склали специфічну карту активності мозку. Фахівці відстежували, як у мозку змінюється активність під час вивчення чогось нового. З'ясувалось, що наявність коротеньких перерв дозволяє покращити ефективність будь-якої роботи.

Чому завжди варто робити перерви

Це ще один доказ того, що відпочинок є важливою складовою будь-якої розумової дільності, тому не варто робити акцент лише на роботу чи навчання, забуваючи про вільний час. Річ у тому, що саме під час перерв мозок починає "розставляти" інформацію на свої місця. А от тривалий процес навчання може завадити якісному пізнанню. Тому не бійтесь раз у годину-дві робити розминку, перемикати увагу на щось інше, а також чітко відокремлюйте вихідні та відпустку від праці.

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