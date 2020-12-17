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7 порад з тайм-менеджменту з улюблених фільмів
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Фільми та мультфільми дозволяють нам не лише розслабитися та гарно провести час. Вони ще й можуть вплинути на те, як ми поводитимемося у житті. До вашої уваги 7 порад з тайм-менеджменту з улюблених фільмів. Візьміть на озброєння!
Розповідаємо, чого вас може навчити Марті Макфлай, Денні Оушен, а також Блискавка Макквін!
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1. Завжди мати план
Хоча основна тема фільму "Назад у майбутнє" – подорожі в часі, він нагадує і про важливість тайм-менеджменту. Щоб повернутися додому, головному герою Марті Макфлаю потрібно розрахувати план дій по секундах і вкластися в нього.
У реальному житті такий підхід не завжди виправданий, але і ставитися до свого часу абияк теж не варто. Плануйте день і ретельно продумуйте, що додавати до графіка, а що – ні.
2. Не витрачати жодної секунди даремно
У фантастичному трилері "Час" годинник і хвилини буквально перетворилися на валюту. Їх отримують за роботу, а коли запас витрачений, закінчується і життя.
Сюжет фільму – гарне нагадування про те, наскільки насправді цінний час. Ніхто не знає, скільки у нього ще є в запасі. Тож не витрачайте його даремно, а займайтеся тим, що для вас важливо.
3. Приділяти час близьким
Головному герою фільму "Клік: З пультом по життю" Майклу Ньюману катастрофічно не вистачає часу. Коли до нього потрапляє пульт, який здатний перемотувати життя вперед, герой з радістю його використовує, щоб досягти успіхів у кар'єрі. Але виявляється, що досягнення не даються просто так: він пропускає всі важливі моменти в житті сім'ї й у результаті залишається на самоті.
Не забувайте, що в усьому важливий баланс. Прагнути до успіху природно, але не дозволяйте цьому прагненню віднімати у вас весь час.
4. Не поспішати, щоб потім не працювати більше
Гоночний автомобіль Блискавка Макквін дорогою на змагання опиняється у маленькому містечку. Він випадково пошкоджує там дорогу, і його зобов'язують відремонтувати її. Злість та поспіх стають причиною того, що герой робить все абияк, тож йому доводиться починати заново. У процесі він розуміє, що якби відразу не поспішав, то не довелося б втрачати час на повторну роботу.
Намагайтеся не потрапляти в ситуацію, в якій опинився головний герой мультфільму "Тачки". Працюючи над проєктом, не поспішайте швидше здати його, інакше у результаті ризикуєте втратити значно більше часу.
5. Давати собі час, щоб попрактикуватися
Хоча злочинців з фільму "Одинадцять друзів Оушена" і не назвеш зразком для наслідування, з успішною афери Денні Оушена можна винести урок: підготовка – це все. Його команда заздалегідь ретельно тренується, щоб у призначений час все пройшло гладко.
Якщо ви готуєтеся до виступу або важливої події, не забудьте так само дати собі час попрактикуватися.
6. Концентруватися на те, що можна зробити зараз
Коли наступного разу будете дивитися мультфільм "Панда Кунг-фу", зверніть увагу на слова великого Майстра Угвея. Мудрий наставник головного героя сказав: "Вчорашній день – це вже історія, завтрашній – загадка, а сьогоднішній – це дар".
Не зациклюйтеся на минулому та майбутньому. Зосередьтеся на тому, що можна зробити для досягнення своїх цілей уже сьогодні. Виберіть один-два кроки та виконайте їх протягом дня. Інакше ви так і не наблизитися до того, до чого прагнете.
7. Прокидатися раніше
Ви, напевно, пам'ятаєте, що Грінч ненавидить Різдво і всіма способами намагається зіпсувати свято іншим. Зазвичай герой ледачий і похмурий, але щойно він придумує новий план, то відразу починає краще керувати своїм часом: щоранку рано прокидається, щоб опрацювати його до дрібниць.
Надихніться його цілеспрямованістю і займайтеся вранці тим, на що зазвичай не вистачає часу.
Використовуйте ці методи або ж просто гляньте фільми й мультфільми, про які ми розповіли!
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