7 порад з тайм-менеджменту з улюблених фільмів

Фільми та мультфільми дозволяють нам не лише розслабитися та гарно провести час. Вони ще й можуть вплинути на те, як ми поводитимемося у житті. До вашої уваги 7 порад з тайм-менеджменту з улюблених фільмів. Візьміть на озброєння!

Розповідаємо, чого вас може навчити Марті Макфлай, Денні Оушен, а також Блискавка Макквін!

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1. Завжди мати план

Хоча основна тема фільму "Назад у майбутнє" – подорожі в часі, він нагадує і про важливість тайм-менеджменту. Щоб повернутися додому, головному герою Марті Макфлаю потрібно розрахувати план дій по секундах і вкластися в нього.

У реальному житті такий підхід не завжди виправданий, але і ставитися до свого часу абияк теж не варто. Плануйте день і ретельно продумуйте, що додавати до графіка, а що – ні.

2. Не витрачати жодної секунди даремно

У фантастичному трилері "Час" годинник і хвилини буквально перетворилися на валюту. Їх отримують за роботу, а коли запас витрачений, закінчується і життя.

Сюжет фільму – гарне нагадування про те, наскільки насправді цінний час. Ніхто не знає, скільки у нього ще є в запасі. Тож не витрачайте його даремно, а займайтеся тим, що для вас важливо.

3. Приділяти час близьким

Головному герою фільму "Клік: З пультом по життю" Майклу Ньюману катастрофічно не вистачає часу. Коли до нього потрапляє пульт, який здатний перемотувати життя вперед, герой з радістю його використовує, щоб досягти успіхів у кар'єрі. Але виявляється, що досягнення не даються просто так: він пропускає всі важливі моменти в житті сім'ї й у результаті залишається на самоті.

Не забувайте, що в усьому важливий баланс. Прагнути до успіху природно, але не дозволяйте цьому прагненню віднімати у вас весь час.

4. Не поспішати, щоб потім не працювати більше

Гоночний автомобіль Блискавка Макквін дорогою на змагання опиняється у маленькому містечку. Він випадково пошкоджує там дорогу, і його зобов'язують відремонтувати її. Злість та поспіх стають причиною того, що герой робить все абияк, тож йому доводиться починати заново. У процесі він розуміє, що якби відразу не поспішав, то не довелося б втрачати час на повторну роботу.

Намагайтеся не потрапляти в ситуацію, в якій опинився головний герой мультфільму "Тачки". Працюючи над проєктом, не поспішайте швидше здати його, інакше у результаті ризикуєте втратити значно більше часу.

5. Давати собі час, щоб попрактикуватися

Хоча злочинців з фільму "Одинадцять друзів Оушена" і не назвеш зразком для наслідування, з успішною афери Денні Оушена можна винести урок: підготовка – це все. Його команда заздалегідь ретельно тренується, щоб у призначений час все пройшло гладко.

Якщо ви готуєтеся до виступу або важливої ​​події, не забудьте так само дати собі час попрактикуватися.

6. Концентруватися на те, що можна зробити зараз

Коли наступного разу будете дивитися мультфільм "Панда Кунг-фу", зверніть увагу на слова великого Майстра Угвея. Мудрий наставник головного героя сказав: "Вчорашній день – це вже історія, завтрашній – загадка, а сьогоднішній – це дар".

Не зациклюйтеся на минулому та майбутньому. Зосередьтеся на тому, що можна зробити для досягнення своїх цілей уже сьогодні. Виберіть один-два кроки та виконайте їх протягом дня. Інакше ви так і не наблизитися до того, до чого прагнете.

7. Прокидатися раніше

Ви, напевно, пам'ятаєте, що Грінч ненавидить Різдво і всіма способами намагається зіпсувати свято іншим. Зазвичай герой ледачий і похмурий, але щойно він придумує новий план, то відразу починає краще керувати своїм часом: щоранку рано прокидається, щоб опрацювати його до дрібниць.

Надихніться його цілеспрямованістю і займайтеся вранці тим, на що зазвичай не вистачає часу.

Використовуйте ці методи або ж просто гляньте фільми й мультфільми, про які ми розповіли!

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