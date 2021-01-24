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Чому варто займатись спортом: фітоняшка розбурхала новими фото (18+)

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Теммі Хемброу показала свою фігуру - фото 1
Теммі Хемброу показала свою фігуру / instagram.com/tammyhembrow

Популярна фітнес-модель Теммі Хемброу потішила фанатів пікантними селфі майже без одягу. Ця дівчина завжди готова до спекотного сезону.

25-річна фітоняшка, модель та блогерка Теммі Хемброу встигла зібрати армію прихильників у соцмережі Instagram, адже у неї майже 12 мільйонів шанувальників. А все тому, що білявка зовсім не має комплексів щодо свого вигляду, а також надихає займатись спортом. Фото в бікіні та спідньому є звичайною справою для Теммі, і недавні дописи красуні це лише підтверджують.

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На свіжих знімках Теммі позує лише у купальнику, демонструючи свою струнку фігуру з різних ракурсів. Регулярні тренування дозволяють цій дівчині не перейматись про те, чи добре виглядають на ній бікіні, а також не використовувати фоторедактори.

Чому варто займатись спортом: фітоняшка розбурхала новими фото (18+) - фото 444547

Чому варто займатись спортом: фітоняшка розбурхала новими фото (18+) - фото 444548

Чому варто займатись спортом: фітоняшка розбурхала новими фото (18+) - фото 444549

Чому варто займатись спортом: фітоняшка розбурхала новими фото (18+) - фото 444550

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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