Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Чому будь-який прийом їжі треба закінчувати чаюванням

  • 22
Чай - фото 1
Чай / pinterest

Чай допомагає швидше очистити організм від токсинів. Ось чому його варто пити якомога частіше.

Кандидатка медичних наук Юлія Чехоніна розповіла, що в складі свіжого зеленого чаю багато вітамінів, мінеральних речовин і антиоксидантів, які ефективно нейтралізують в організмі токсини, а сечогінний ефект чаю сприятиме їх виведенню.

І ще: Ці популярні продукти крадуть вашу енергію

Більш того, поліфеноли, що містяться в напій, покращують кровообіг, сприятливо впливаючи на еластичність судин. Експерт зазначила, що в зеленому і чорному чаї однакова кількість поліфенолів, але в процесі ферментації в чорному чаї вони утворюють складніші з'єднання, теафлавіни, а в зеленому залишаються антиоксиданти простішого класу, катехіни, через це він не втрачає свої корисні властивості. Лікарка зазначила, що свіжозаварений чай треба пити відразу, щоб він не охолов.

Якщо чай постоїть кілька годин при кімнатній температурі, він втратить більшу частину своїх вітамінів. Більш того, в ньому можуть почати розмножуватися цвілеві грибки, та й смак чаю втрачається.

Чому будь-який прийом їжі треба закінчувати чаюванням - фото 444254

Це цікаво: Цей овоч краще за інших сприяє довголіттю

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найбільш високооплачувана модель 2020 року Кара Делевінь: фото 18+
  • 19 cічня, 16:21
  • 1329
Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
  • Вчора, 14:20
  • 5826
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 17 cічня, 15:20
  • 682
Загрузка...
Новини