На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чому будь-який прийом їжі треба закінчувати чаюванням
-
- 22
Чай допомагає швидше очистити організм від токсинів. Ось чому його варто пити якомога частіше.
Кандидатка медичних наук Юлія Чехоніна розповіла, що в складі свіжого зеленого чаю багато вітамінів, мінеральних речовин і антиоксидантів, які ефективно нейтралізують в організмі токсини, а сечогінний ефект чаю сприятиме їх виведенню.
І ще: Ці популярні продукти крадуть вашу енергію
Більш того, поліфеноли, що містяться в напій, покращують кровообіг, сприятливо впливаючи на еластичність судин. Експерт зазначила, що в зеленому і чорному чаї однакова кількість поліфенолів, але в процесі ферментації в чорному чаї вони утворюють складніші з'єднання, теафлавіни, а в зеленому залишаються антиоксиданти простішого класу, катехіни, через це він не втрачає свої корисні властивості. Лікарка зазначила, що свіжозаварений чай треба пити відразу, щоб він не охолов.
Якщо чай постоїть кілька годин при кімнатній температурі, він втратить більшу частину своїх вітамінів. Більш того, в ньому можуть почати розмножуватися цвілеві грибки, та й смак чаю втрачається.
Це цікаво: Цей овоч краще за інших сприяє довголіттю
-
21:44Google удосконалить режим багатозадачності в Android 12
-
21:1522 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Арнольд Шварценеггер закликав вакцинуватися від COVID-19 словами з Термінатора
-
20:20Титанік, Основний інстинкт та 50 відтінків сірого: чи реалістичні сцени сексу у кіно
-
19:55Чому будь-який прийом їжі треба закінчувати чаюванням
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:42Hitman 3 запустили на Xbox Series X обійшла PS5: яка консоль виявилася кращою
-
19:24Меланія Трамп змінила два образи, залишаючи Білий дім: фото
-
19:14Чому котячу м'яту так сильно люблять пухнастики: цікаве пояснення
-
19:00Опорные элементы для мебели от viyar.ua
-
18:5121.01.2021: що означає ця магічна дата
-
18:41Грета Тунберг назвала Дональда Трампа щасливим старцем: він не зможе їй відповісти
-
18:22Власник Mercedes-AMG хотів похизуватися своїм авто на весіллі, але щось пішло не так
-
18:15Гороскоп на 22 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:50Названі найкращі продукти з високим вмістом цинку
-
17:42Джо Байдену не дозволили забирати свій велотренажер у Білий дім: у чому причина
-
17:25Переможниця Від пацанки до панянки схудла на 15 кг: фото
-
17:12В Ірландії Starbucks виплатить клієнтці 12 тисяч євро через малюнок на стаканчику
-
16:53Як зробити повітря в приміщенні більш здоровим
-
16:42120-ватну зарядку iQOO 7 перевірили у реальному житті: результат вражає
-
16:21Джо Байден показав, що вже встиг змінити у своєму кабінеті в Білому домі
-
16:12Кріштіану Роналду став рекордсменом за кількістю голів в офіційних матчах
-
16:05Привітання з Днем Соборності України 2021 у віршах, прозі та картинках
-
15:55Кумедні та епічні фото готелів на Airbnb, які дивують
-
20:20Титанік, Основний інстинкт та 50 відтінків сірого: чи реалістичні сцени сексу у кіно
-
15:55Кумедні та епічні фото готелів на Airbnb, які дивують
-
12:22Виберіть карту і отримайте передбачення на найближчий час
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:19Погода в Україні 21 січня: у яких областях буде найтепліше
- 20 січня
-
20:2045-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+)
-
17:17Корисні лайфхаки, як використовувати оцет та соду у побуті
-
14:20Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
-
11:33Собаки, які кардинально змінились після стрижки: епічні фото
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 січня
-
07:33Найкращі сімейні позашляховики і кросовери: ТОП-3
- 19 січня
-
20:20Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+)
-
18:52Три залізних правила корисної кави
-
16:21Як змінювалася найбільш високооплачувана модель 2020 року Кара Делевінь: фото 18+
-
14:45ТОП 5 порад, як можна використовувати засіб для миття вікон: не лише для скла
-
12:19Водохреще 2021: як зірки українського шоу-бізнесу привітали зі святом
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 січня
-
07:20З'явилися подробиці про перший незвичайний електрокар Rolls-Royce
- 18 січня
-
20:4919 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:43Названі найжорстокіші серіали в історії телебачення: не для слабкодухих
-
17:17Правило 5 секунд: як взятися за будь-яку справу без ліні та сумнівів
-
14:18Viber стане платним: новий фейк шириться у мережі
-
12:19Простий тест: виберіть каву і дізнайтесь про своє найкраще уміння
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 січня
-
07:50Кулінари поділилися секретом пишного та ситного омлету в духовці: покроковий рецепт