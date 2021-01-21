Чому будь-який прийом їжі треба закінчувати чаюванням

Чай допомагає швидше очистити організм від токсинів. Ось чому його варто пити якомога частіше.

Кандидатка медичних наук Юлія Чехоніна розповіла, що в складі свіжого зеленого чаю багато вітамінів, мінеральних речовин і антиоксидантів, які ефективно нейтралізують в організмі токсини, а сечогінний ефект чаю сприятиме їх виведенню.

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Більш того, поліфеноли, що містяться в напій, покращують кровообіг, сприятливо впливаючи на еластичність судин. Експерт зазначила, що в зеленому і чорному чаї однакова кількість поліфенолів, але в процесі ферментації в чорному чаї вони утворюють складніші з'єднання, теафлавіни, а в зеленому залишаються антиоксиданти простішого класу, катехіни, через це він не втрачає свої корисні властивості. Лікарка зазначила, що свіжозаварений чай треба пити відразу, щоб він не охолов.

Якщо чай постоїть кілька годин при кімнатній температурі, він втратить більшу частину своїх вітамінів. Більш того, в ньому можуть почати розмножуватися цвілеві грибки, та й смак чаю втрачається.

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