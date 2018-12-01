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Чому варто їсти волоські горіхи

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Чим корисні волоські горіхи - фото 1
Чим корисні волоські горіхи

Медики розповіли, чому волоські горіхи мають обов'язково бути у раціоні.

Науковці з Мюнхенського університету дійшли до висновку, що грецькі горіхи допомагають покращити показники крові. Виявилось, що регулярне вживання цього смаколика здатне зменшити рівень шкідливого холестерину майже на 7%. До того ж, не обов'язково повністю змінювати раціон, а достатньо просто внести до нього горіхи.

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Це підтвердило дослідження за участю 200 здорових людей віком у 63 роки. Всіх добровольців розділили на 3 групи і давали по 43 г волоських горіхів. Щоправда, у перші групі скоротили споживання жирів, у другій – жирів та вуглеводів, а третій просто не давали горіхів.

Виявилось, що всього 43 г волоських горіхів здатні покращити обмін жирів, знизити рівень холестерину та ризики серцево-судинних захворювань.

Чим корисні волоські горіхи - фото 292604
Чим корисні волоські горіхи

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Джерело: zdorovia.com.ua
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