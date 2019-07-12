Чому варто їсти більше чорного шоколаду

Чорний шоколад – улюблений десерт багатьох дорослих і дітей. Найчастіше люди знають тільки про шкоду, яку завдає організму шоколад, а про корисні властивості цього продукту відомо мало.

Вчені в США знайшли підтвердження корисності шоколаду. Згідно з даними їх досліджень, людський організм має в своєму кишечнику купу особливих бактерій, які при надходженні шоколаду перетворюють речовини в сполуки, здатні протистояти запальним процесам. Особливо цілюще ці бактерії впливають на серцево-судинну систему людей.

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Експерименти з впливу чорного шоколаду на людський організм проводили фахівці з Луїзіани. Під час дослідів вони вивчили три різних типи порошку какао, який використовують при приготуванні гіркого шоколаду. Травний процес вони імітували в спеціальних пробірках. Після цього, ті речовини, які не були засвоєні організмом, піддали ферментації, для якої використовувалися бактерії кишечника.

Таким чином, роблять висновок фахівці, попри те, що багато компонентів, що входять до шоколаду, погано перетравлюються і засвоюються, при досягненні ними товстої кишки, в роботу вступають вже бактерії. Саме вони і мають властивість протизапальної активності.

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