Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Вибори

Чому варто спробувати поєднати оральний секс з м'ятним чаєм

  • 82
Урізноманітнити оральний секс можна за допомогою м'ятного чаю - фото 1
Урізноманітнити оральний секс можна за допомогою м'ятного чаю

Оральний секс подобається більшості чоловіків. Але, на жаль, досі вважається чимось екзотичним і ганебним. Ми ж знаємо один простий секрет, який дозволить позбутися дівчині неприємних відчуттів, а чоловікові отримати палітру незабутніх вражень від орального сексу.

Для цього рекомендуємо поєднати оральний секс з м'ятним чаєм. Розповідаємо, як це працює та що дає вашому інтимному життю.

Це цікаво: Поза 68: як виглядає зухвала позиція для орального сексу та в чому її особливість (18+)

Якщо виникає бажання надати мистецтву оральних ласк родзинку, поставте біля ліжка чашку теплого м'ятного чаю. Спочатку партнер може виглядати спантеличеним. Тож слід підтримувати напругу.

Зробіть ковток чаю та затримайте його у роті. А тепер приступайте до оральних ласк.

М'ята має охолоджуючий ефект, а чай на противагу йому теплий. Тож на чоловіка чекають неймовірні та дуже приємні відчуття! Зазначимо, що чай не повинен бути занадто гарячим. Нагадуємо, що пеніс значно чутливіший до тепла, ніж інші частини тіла.

Той, хто думає, що краще замінити чай на жувальну гумку або льодяники з перцевою м'ятою, має бути обережним. Якщо вміст ментолу занадто високий, чоловік відчує дискомфорт, печіння та навіть поколювання. Тож задоволення закінчиться досить швидко.

Чому варто спробувати поєднати оральний секс з м'ятним чаєм - фото 431709
М'ятний чай можна використовувати і під час кунілінгусу

Чай з м'ятою при кунілінгусі

Якщо ви теж хочете отримати задоволення і пройти цей досвід, попросіть партнера набрати у рот трохи теплого чаю і приступити до пестощів. Це трохи складніше, ніж робити мінет, але воно того варте. Якими будуть відчуття? Захоплюючими! Точно варто спробувати!

Експериментуйте у ліжку та не забувайте отримувати максимум задоволення один від одного!

Читайте також: Секс-експерт розповіла, як жінкам збільшити лібідо і шанси на оргазм (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Швидкий психологічний тест: виберіть вікно у будинку
  • 15 жовтня, 14:30
  • 7169
Чому iPhone 12 mini – найкращий смартфон 2020 року
  • 17 жовтня, 19:14
  • 3141
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2597642
Загрузка...
Новини