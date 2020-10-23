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Чому варто спробувати поєднати оральний секс з м'ятним чаєм
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Оральний секс подобається більшості чоловіків. Але, на жаль, досі вважається чимось екзотичним і ганебним. Ми ж знаємо один простий секрет, який дозволить позбутися дівчині неприємних відчуттів, а чоловікові отримати палітру незабутніх вражень від орального сексу.
Для цього рекомендуємо поєднати оральний секс з м'ятним чаєм. Розповідаємо, як це працює та що дає вашому інтимному життю.
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Якщо виникає бажання надати мистецтву оральних ласк родзинку, поставте біля ліжка чашку теплого м'ятного чаю. Спочатку партнер може виглядати спантеличеним. Тож слід підтримувати напругу.
Зробіть ковток чаю та затримайте його у роті. А тепер приступайте до оральних ласк.
М'ята має охолоджуючий ефект, а чай на противагу йому теплий. Тож на чоловіка чекають неймовірні та дуже приємні відчуття! Зазначимо, що чай не повинен бути занадто гарячим. Нагадуємо, що пеніс значно чутливіший до тепла, ніж інші частини тіла.
Той, хто думає, що краще замінити чай на жувальну гумку або льодяники з перцевою м'ятою, має бути обережним. Якщо вміст ментолу занадто високий, чоловік відчує дискомфорт, печіння та навіть поколювання. Тож задоволення закінчиться досить швидко.
М'ятний чай можна використовувати і під час кунілінгусу
Чай з м'ятою при кунілінгусі
Якщо ви теж хочете отримати задоволення і пройти цей досвід, попросіть партнера набрати у рот трохи теплого чаю і приступити до пестощів. Це трохи складніше, ніж робити мінет, але воно того варте. Якими будуть відчуття? Захоплюючими! Точно варто спробувати!
Експериментуйте у ліжку та не забувайте отримувати максимум задоволення один від одного!
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