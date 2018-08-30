Чому варто більше відпочивати

Накопичений стрес через відсутність відпочинку може підвищити ризик смерті.

Тімо Страндберг з Університету Гельсінкі разом з колегами проаналізував результати дослідження, яке в цілому охопило 40 років. У ньому взяли участь 1222 чоловіків середнього віку (бізнесмени і керівники), народжені між 1919 і 1 934 роком. Всі вони мали, як мінімум, одну звичку або проблему, пов'язану з ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.

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Варто зауважити, що дослідження не дає однозначної відповіді на питання, що стосується смертності учасників з експериментальної групи, бо воно не показало аналогічних відмінностей для контрольної групи. Крім того, ті, хто менше ходили у відпустку, також менше спали і довше працювали, що теж могло внести помітний внесок. Однак кардіологи все одно відзначають важливість відпочинку у боротьбі зі стресом.

Стрес може завдати неоднозначного ефекту на людину. З одного боку, було показано, що люди краще сприймають негативну інформацію завдяки стресу, а також він сприяє зростанню потомства на початку вагітності. У той же час, стресова реакція знижує увагу до навколишнього світу і може привести до втрати пильності у новій небезпечній ситуації.

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