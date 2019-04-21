Чому в Європі відмовилися від пластикових вікон

Які ж вікна популярні в Європі? / SKLO

Пластикові вікна – найпоширеніша форма виробів. Однак Європа, яка сильно випереджає інші країни за розвитком, навпаки, позбавляється пластикового варіанта. Причин є кілька, але всі вони пов'язані саме з матеріалом виробу.

Відмова від таких вікон сталася, перш за все, через структуру матеріалу. Пластик виготовляється найчастіше зі шкідливих відходів і отруйних речовин, які негативно впливають на організм людини. Виробники розуміють, на які ризики вони йдуть, але при цьому все ж намагаються економити на своїй продукції, отримуючи найбільшу вигоду.

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Небезпечні такі вироби і при сильному впливі сонячних променів, і особливо при довгостроковій експлуатації. Матеріал під час тривалого використання починає виділяти токсичні речовини, які можуть викликати рак та інші серйозні захворювання.

Пластикові вікна – найпоширеніша форма виробів

Ще одна причина – проблеми з утилізацією. За кордоном до навколишнього середовища ставляться дбайливо, тому утилізація пластикової продукції – це справжня проблема.

Які ж вікна популярні в Європі?

Згідно зі статистикою, більше 70% населення Європи встановлюють у себе дерев'яні вироби. Обумовлено це натуральністю виробу, відповідно, і повною безпекою для здоров'я людини.

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