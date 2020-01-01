Чому в Україні хочуть заборонити секонд-хенди

Влада має намір боротися з контрабандним секонд-хендом, який ввозять під виглядом гуманітарки, а потім продають в магазинах.

Про це заявив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль в Facebook.

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Метою ініціативи в міністерстві називають припинення потоку контрабанди, яка завозиться в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Тому що доволі часто гуманітарний вантаж використовується не для допомоги людям, а для ухилення від сплати податків.

Коваль пояснює, що гуманітарну допомогу не треба розмитнювати, адже це предмети, які безоплатно роздаються цільовим категоріям населення або установам. Цим користуються певні ділки, які завозять вживані речі як "гуманітарку", а потім продають в магазинах і бутиках. За оцінками Мінсоцполітики, щорічно від цих схем держбюджет втрачає до 2 млрд грн.

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