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5 найпопулярніших помилок, які роблять розумні люди
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Якщо ви вважаєте, що тільки дурні люди роблять помилки, ми вас розчаруємо. Правда полягає в тому, що помиляються всі. Просто треба це визнати.
Не дарма Ейнштейн говорив: "Той, хто ніколи не помилявся, ніколи не пробував нічого нового". Але не потрібно себе винити або карати за помилки. Потрібно на них вчитися.
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Ось 5 найчастіших помилок, яких допускаються і розумні люди.
1. Гнатися за грошима
Найсмішніше, що ми всі знаємо, що в житті є щось більше, ніж гроші, але всі сили кидаємо на те, щоб їх заробити. Ми просто повинні нагадати собі, що гроші далеко не найбільше впливають на наше щастя, а в погоні за ними можна втратити значно цінніші речі.
2. Недосипання
Коли ви чимось захоплені, ви хочете витрачати на це весь свій час. Це прекрасне відчуття. Але сном жертвувати не треба. Ваші інтереси стануть для вас тягарем, коли ви захворієте.
3. Бути весь час "на зв'язку"
Практично у кожного є смартфон з виходом в інтернет. І це змушує нас весь час бути на зв'язку. Такий спосіб життя веде до стресу і занепокоєння, тому не бійтеся жити поза соцмережами та ігнорувати дзвінки у свій вільний час.
4. Відсутність спорту
Сім'я, робота, хобі – де в цьому графіку знайти місце для спорту? А адже це – запорука нашого здоров'я. Намагайтеся виділяти на вправи хоча б 20 хвилин в день. Це краще, ніж нічого.
5. Самовпевненість
Коли ви досягаєте успіху в чомусь – легко переоцінити себе. Але це може образити інших. Пам'ятайте мудрість: "Я знаю, що я нічого не знаю". Ніякий успіх не є остаточним і завжди є місце для кроку вперед.
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