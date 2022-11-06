Чому в мене нема світла, а в сусідів є: відповідь експертів

Чому нема світла в одних, а в інших є / Federica Giusti on Unsplash

В Україні залишаються актуальними відключення електроенергії через російських окупантів, які атакують критичну інфраструктуру. Але трапляється, що в один людей світло є, а у сусідів - нема. Чому так – дізнавайтесь далі.

Планові та аварійні відключення електроенергії стали новою реальністю для українців через цинічні удари росіян по важливій інфраструктурі країни. Та багатьох цікавить, чому у деяких мешканців може не бути світла, а в інших на цій же вулиці все в порядку. На це питання відповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук під час телемарафону.

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У Києві та в інших містах дуже висока інтеграція житлової забудови з об'єктами, які не належать до житлового фонду. В багатьох будинках змонтовані чи вбудовані об'єкти критичної інфраструктури, підстанції, які забезпечують воду, зв'язок, сервери, зберігання ліків, розташування органів держвлади, правопорядку та інше, – зауважив він.

Тому деякі будинки можуть входити до однієї лінії, наприклад, з медичними закладами. У такому випадку не можна вимкнути електроенергію лише у житловому будинку, не позбавивши світла важливі об'єкти інфраструктури.

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