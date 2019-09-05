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Ці поради допоможуть вибрати натуральний шоколад

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Лецитин в шоколадці – це нормально - фото 1
Лецитин в шоколадці – це нормально / healthline

Є декілька ознак, на які слід звернути увагу, коли купуєте шоколад.

До складу справжнього шоколаду обов'язково входить чотири основних компоненти: лецитин, цукрова пудра і какао терте, масло какао.

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Жири. Часто замість какао-масла додають дешеві замінники. Запам'ятайте! Справжній шоколад "сивіє". Якщо на плитці шоколаду з'явився білий наліт, це свідчить про високу якість шоколадки. Це відбувається через різкий перепад температури.

Лецитин. Лецитин в шоколадці – це нормально. Ця добавка зменшує в'язкість шоколадної маси.

Колір. Якісний справжній шоколад має "глянсову" поверхню і без будь-яких бульбашок. На зламі ж ви помітите матовий колір.

Крім того, справжній шоколад під час ламання має дзвінкий хруст. Пам'ятайте, справжній шоколад тоне в молоці. Якщо ж навпаки, це означає, що в ньому є дешеві жири. Якщо шматок повністю не потонув, це може означати, що виробник використовував дешевий какао-порошок.

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Джерело: healthline
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