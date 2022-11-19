Чому у листопаді варто мити вікна оцтом: крутий лайфхак, який стане у пригоді

Оцет є чудовим засобом для боротьби з брудом на різних поверхнях. Та саме в листопаді розчином з оцтом варто протирати віконні рами, і ось чому.

Кухонний оцет є незамінним продуктом, очисні та дезінфікуючи властивості якого добре відомі. Але є й інші хитрощі з використанням цієї речовини, про які мало хто знає. Експерти з Santé+ Magazine поділились крутим лайфхаком з оцтом та з вікнами, який варто взяти на озброєння.

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Оцет дозволить ефективно не лише почистити віконні рами, а й зберегти домівку від шкідливих комах, клопів, що з'являються восени, наприклад, павутинних кліщів, постільних клопів тощо. Все, що потрібно, це ганчірка та невелика кількість звичайного оцту.

У будь-яку пору року комах можуть проникати у дім, адже павуки і різні дрібні комашки через найменші щілинки навіть взимку з легкістю облаштовуються у вашому помешканні. Тому оцет дозволяє позбутись цієї проблеми.

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Достатньо змішати оцет з водою у пульверизаторі, розпилити на віконні рами та підвіконня та протерти. Бонусом стане й те, що вдасться попрощатись з пліснявою. Максимальної ефективності можна досягнути, якщо повторювати таке раз у тиждень.

Також завдяки оцту можна видалити пожовтілість, стійкі плями та пил на віконних рамах. Для цього потрібно змішати 120 мл води, 90 мл оцту та 30 мл лимонного соку. Розчин добре змішати, розпилити на брудну поверхню та протерти м'якою тканиною (інші серветки можуть створити подряпини).

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