Чому треба мати чіткий розпорядок дня

Різний час відходу до сну може стати на заваді нормальному метаболізму / upi

Фахівці з'ясували, що розпорядок дня і своєчасний відхід до сну важливі не тільки для дітей, а й для дорослих.

Як показало дослідження за участю літніх людей у ​​віці від 54 до 93 років, відхід до сну в один і той же час сприяє зниженню ризику серцево-судинних захворювань та інших проблем зі здоров'ям.

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В ході дослідження добровольці використовували спеціальні пристрої, що дозволяють відслідковувати час сну і неспання. Як виявилося, важливо не тільки спати рекомендовані 7-8 годин на добу, а й дотримуватися розпорядку дня.

Чому треба мати чіткий розпорядок дня

За результатами дослідження за участю більше 1900 добровольців, відсутність суворого розпорядку сну і неспання пов'язані з більш високим рівнем цукру в крові, підвищеним кров'яним тиском і більш високим ризиком серцевого нападу або інсульту протягом 10 років. На думку фахівців, різний час відходу до сну може стати на заваді нормальному метаболізму, а також однією з причин збільшення ваги. Імовірність розвитку депресії також виявилася вищою у тих, хто не дотримується суворого розпорядку дня.

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