Чому стрес може бути заразним

З'ясувалося, що наш стресовий стан може передатися того, хто з нами поруч. Фахівці, які зайнялися вивченням цього питання, заявили, що стрес може поширюватися як інфекційне захворювання.

Так, вчені провели експеримент, для якого вони запросили добровольців. Результати показали, що людині достатньо короткий проміжок часу бути поруч з тим, хто у стресовому стані, щоб "заразитися" його настроєм і станом.

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Учасники наукового експерименту були розділені на дві окремі групи, в кожній з яких було по 4-5 осіб. Фахівці спробували сформувати у всіх відчуття єдності. Потім людина з кожної групи мала вирішити складну задачку, а решта в цей момент просто спостерігали за ним.

У тих, хто спостерігав, вчені взяли слину, щоб проаналізувати їх гормони стресу. І люди легко піддавалися стресу, коли відчували єднання. Але навіть присутність людини, що перебуває у стресовому стані, може провокувати активізацію біологічних факторів стресу. Це, зокрема, підвищене вироблення гормону кортизолу. Результати дослідження дозволяють наблизитися до створення нових ефективних технік боротьби зі стресом, резюмують закордонні фахівці.

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