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Чому страхування в офісі дорожче, ніж онлайн на Hotline.Finance
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Оформлення полісів у режимі online набирає популярності. Це спрощений і вигідніший варіант для людей, які не бажають витрачати багато часу та грошей.
Однак, є клієнти, що довіряють оформленню страхових полісів та інших фінансових продуктів тільки традиційним шляхом. Втім, онлайн-режим значно спрощує весь процес, особливо якщо скористатися сервісом hotline finance. Порівняння й онлайн-оформлення страховок, депозитів, кредитів та кредитних карток – це головні напрямки діяльності компанії, які дозволяють набагато швидше оформити потрібні документи й обрати найзручніше рішення. Про головні плюси онлайн-страхування через Hotline.Finance – далі.
Типи страхових полісів і легкий спосіб оформлення через Hotline.Finance
Для оформлення достатньо перейти на сайт компанії та мати при собі платіжну картку. Оформлення займе не більше 5 хвилин. Для того, щоб сервіс зміг підібрати варіанти страхових компаній для клієнта, потрібно вибрати необхідний вид страхування, вказати період дії полісу та додаткові опції продукту. Коли страховку компанію та програму вибрано, достатньо даних паспорту, адреси реєстрації, фактичної адреси проживання та технічного паспорту автівки, якщо оформлювати автоцивілку. Страхові опції та необхідні для оформлення персональні дані залежать від вибраного продукту страхування. Hotline.Finance пропонує:
- Туристична медична страховка, що є обов’язковим документом для мандрівників;
- Aвтоцивілка – це обов’язкова страховка для власників авто;
- Зелена картка – поліс обов’язковий для автомобілістів, які планують перетинати кордони України на власній машині, інакше кажучи,– автоцивілка для автоподорожі за кордон;
- Страхування житла.
Ціни на онлайн оформлення доступніші, ніж на оформлення у відділенні СК, оскільки офлайн страхування потребує більшого фінансування. Утримання офісу, сплачення оренди, комунальних послуг та заробітної плати, обслуговування техніки та додаткові щомісячні витрати – це в кожному представництві страхової компанії. Логічно, що це впливає на ціни запропонованих продуктів та послуг. Оформлення через інтернет – це легше й дешевше.
Переваги придбання страховки через Hotline.Finance
Швидко та зручно. Самостійно можна ознайомитися з типами страхових полісів, порівняти їх, обрати найбільш зручний варіант. Достатньо ввести персональні дані, наприклад: тип авто, об’єм двигуна, місто реєстрації, й сервіс автоматично надасть перелік варіантів з цінами та умовами оформлення полісу.
Практично. Електронний поліс неможливо загубити або зіпсувати. Мобільний додаток від Хотлайн Фінанс зберігає персональні дані клієнта та оформленні поліси, які можна відкрити без доступу до мережі.
Вигідно. Скориставшись порівняльною таблицею в online-режимі, можна вибрати компанію з найкращими цінами та умовами.
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