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Чому стару кредитку не варто викидати і розрізати навпіл

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Карту не можна викидати - фото 1
Карту не можна викидати / Dengi.ua

Навіть, якщо термін дії банківської картки закінчився, нею все одно можна скористатися, оскільки на ній вказані і зберігаються ваші особисті дані. Чи можна викинути прострочену карту просто у відро для сміття?

Як часто ви звертаєте увагу на термін дії вашої банківської карти? Чи бувало таке, що ви намагаєтеся оплатити покупку в магазині, а карта вже не працює, оскільки ви забули її обміняти на нову?

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Що робити, якщо банк не сповістив вас про термін дії карти, і що робити з тією картою, яка вже не працює? Традиційно щоб не залишитися без карти, нову замовляють вже тоді, коли термін дії старої ще не закінчився. При цьому, коли виходить нова, ми найчастіше користуємося нею, а стара просто валяється в гаманці.

Чому стару кредитку не варто викидати і розрізати навпіл - фото 319634

Чи можна викинути прострочену карту просто у відро для сміття? Відповідь "ні". Принаймні її не можна викидати в такому ж вигляді. Багато хто не підозрює про небезпеку, яка може виникнути, якщо скористатися даними про власника карти, термін дії якої закінчився. Щоб убезпечити себе і свої особисті дані (які для будь-якої людини цінні), знищіть кредитну карту до того, як її викинете. Викинути в сміття – не означає знищити! Розрізання навпіл також не допоможе: ось схема, як можна безпечно розрізати картку:

Чому стару кредитку не варто викидати і розрізати навпіл - фото 319637

При цьому для здійснення покупки і крадіжки особистих даних злодієві знадобиться тільки ваше ім'я, номер банківської карти і термін її дії. Всі ці дані є на карті, яку ви вже могли викинути.

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Джерело: wikihow
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