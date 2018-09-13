Чому соєвими продуктами не варто зловживати

Соя – це безумовно, один з найбільш спірних продуктів у світі. У різних джерелах ви можете знайти інформацію як про користь сої, так і про її шкідливі для здоров'я якості.

Що таке соя і де вона застосовується?

Соя – рослина з сімейства бобових, яку у великих кількостях вирощують в Східній Азії. Соєві боби можна вживати в їжу тільки в готовому вигляді, сирі ж вони – отруйні.

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Сою застосовують для виготовлення тофу, соєвого молока і різних молочних продуктів, замінників м'яса і т.д. У західних країнах соя частіше вживається не у вигляді цілісних бобів, а – похідних з сої продуктів.

Похідні від сої негативно впливають на здоров'я

Завдяки своїм властивостям і дешевизні, соєва олія та соєвий білок застосовують для виготовлення багатьох продуктів харчування. Ви можете навіть не здогадуватися, що у вашому раціоні теж присутня соя.

Соєвий білок також є основним інгредієнтом для виробництва соєвих сумішей для дитячого харчування.

Живильні речовини в сої

Цілісні соєві боби містять цілу низку важливих поживних речовин. У 100 грамах відварених соєвих бобів міститься велика кількість марганцю, селену, міді, калію, фосфору, магнію, заліза, кальцію, вітаміну В6, фолієвої кислоти, рибофлавіну (В2), тіаміну (В1) і вітаміну К.

У такій порції міститься 173 калорії, 9 г жиру, 10 г вуглеводів і 17 г білка.

Потрібно розуміти, що соєві боби також містять фітати – речовини, які пов'язують мінерали та знижують їх засвоюваність.

Соєві боби – хороше джерело білка. Проте, теплова обробка може денатурувати деякі білки і знизити їх якість. У соєвих бобах у великій кількості містяться поліненасичені жири Омега-6, що може привести до проблем зі здоров'ям при надмірному їх вживанні.

Саме з цієї причини слід уникати соєвої олії та інших рослинних жирів з високим умістом Омега-6.

Сою не можна їсти сирою

Майте на увазі, що поживний склад сої істотно залежить від типу соєвих продуктів. Цілісні соєві боби можуть бути корисні та поживні, водночас як продукти, вироблені з сої, такі як соєвий білок або соєва олія – зовсім не корисні.

Корисні властивості сої

Є деякі докази того, що соя корисна для здоров'я. Дослідження показали, що соєвий білок може знижувати рівень холестерину.

Важливо пам'ятати про те, що навіть якщо соя знижує рівень холестерину, немає ніякої гарантії, що це захистить вас від виникнення серцево-судинних захворювань.

Деякі дослідження показали, що соя може знизити ризик розвитку раку простати у чоловіків.

Шкідливі властивості сої

Соя містить велику кількість біологічно активних сполук – ізофлавонів, які функціонують як фітоестрогени. Ізофлавони можуть перешкоджати нормальному функціонуванню гормонів в організмі.

Не завжди соєві продукти корисні / Woodland Foods

Через естрогенну активність, ізофлавони часто використовуються як природна альтернатива естрогенних препаратів для полегшення симптомів менопаузи.

Дослідження, проведені на тваринах, показують, що ізофлавони також здатні викликати рак молочної залози. І хоча багато фахівців упевнені в тому, що ізофлавони навпаки, можуть знижувати ризик розвитку раку грудей, дослідження, проведене на тварин, вселяє сумніви з цього приводу.

Також були проведені дослідження на людях, які показали, що соя може викликати порушення менструального циклу.

Соя може впливати і на чоловіків. Дослідження, проведене за допомогою 100 чоловіків, які страждають від безпліддя, показало, що ті з них, хто вживав велику кількість сої протягом останніх трьох місяців, мали найнижчу активність сперматозоїдів.

Щоденне вживання сої може спровокувати підвищення рівня тиреотропного гормону та привести до гіпотіреозу, симптомами якого є загальне нездужання, запор, сонливість і збільшення щитоподібної залози.

Соєва дитяче харчування може мати шкідливий вплив на здоров'я дітей. Дослідження показали, що у тих дітей, яких годували соєвими сумішами, виростає ризик раннього статевого дозрівання. Соя також може сприяти розвитку синдрому дефіциту уваги, гіперактивності та інших неврологічних проблем через високий вміст марганцю.

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