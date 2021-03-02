Чому смикається око: чотири основні причини

Смикається око? Це дуже неприємно. Експерти медичного видання Merkur.de повідомили, що причини можуть бути різні.

Ненавмисні рухи очей, що повторюються кожні кілька секунд, не можуть не дратувати, і далеко не завжди з ними вдається впоратися простим зусиллям волі.

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Причиною може стати:

Підвищений кров'яний тиск. Підвищений тиск змушує кровоносні судини пульсувати, що подразнює очний нерв і провокує специфічну реакцію. Якщо у вас сіпається око – поміряйте тиск.

Дефіцит магнію. Магній дуже важливий для м'язів і нервів. При дефіциті цього мінералу можливе посмикування м'язів, в тому числі очей.

Зловживання алкоголем негативно впливає на клітини головного мозку, в результаті чого вони припиняють адекватно передавати електричні імпульси, що призводить до сіпання.

Вигорання. Синдром емоційного вигоряння офіційно визнаний ВООЗ хворобою: він розвивається у зв'язку з проблемами і перевантаженнями на роботі або в особистому житті, характеризується стійким станом стресу.

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