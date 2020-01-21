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General Motors показав новий електричний пікап Hummer

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General Motors - фото 1
General Motors / cnbc

Видання The Wall Street Journal запевняє, що позитивне рішення вже прийнято і про новий електромобіль оголосять офіційно вже 2 лютого 2020 року під час рекламної паузи в рамках Супербоула.

За даними інсайдерів, в тизерному ролику електромобіля знявся популярний американський баскетболіст Леброн Джеймс.

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З урахуванням того, що вартість 30-секундного рекламного слота під час Супербоула може доходити до $5 млн, проєкт є доволі важливим для автовиробника. Офіційні представники General Motors відмовилися коментувати ці чутки, проте така відповідь є стандартною для великих компаній.

Очікується, що електричний Hummer буде доступний в форматі пікапа (тобто буде конкурувати з Tesla Cybertruck, Rivian R1T і Ford F-150) і надійде в продаж у 2022 році. General Motors вже вклала $3 млрд в нову лінію з виробництва електромобілів в Детройті, де буде збирати електричні пікапи GMC і Hummer, а також $2,3 млрд в спільне з LG Chem виробництво батарей для електромобілів в Огайо.

General Motors показав новий електричний пікап Hummer - фото 380962

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Джерело: cnbc
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