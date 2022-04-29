Чому Путін не рятує свого кума Медведчука: пояснення Подоляка

Минуло вже понад два тижні з моменту затримання олігарха-зрадника Віктора Медведчука, однак його проросійські товариші та й сам кум не поспішають на допомогу. І це пояснив радник глави ОП Михайло Подоляк.

Затримання проросійського олігарха Віктора Медведчука стало доволі знаковою подією для українців. І хоч його дружина Оксана Марченко записала чимало звернень до очільників різних країн, однак ніхто не поспішає на порятунок "кума Путіна". Чому ж так – пояснив радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Радіо Свобода.

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За його словами, Медведчука чомусь вважали впливовою та важливою людиною для РФ, проте виявилось, що країні-агресору він не так вже й потрібен.

Цінність зламати Маріуполь, знищити його, вбити там практично всіх захисників, для них набагато більша (як вони вважають з пропагандистської точки зору), ніж забрати Медведчука чи будь-кого. Тому, на жаль, Медведчук – не актив. На жаль, ми його обміняти на наших хлопців не можемо. Тобто, на умовному столі переговорів про обмін лежать усі пропозиції, включаючи можливість обміняти Медведчука. Просто ми бачимо реакцію російської сторони, що для них Медведчук не є цінним активом. Взагалі, – наголосив Подоляк.

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