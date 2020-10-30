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Чому потрібно бути особливо обережними під час першої поїздки на електросамокаті

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Електросамокати стали надзвичайно популярними останнім часом - фото 1
Електросамокати стали надзвичайно популярними останнім часом

Проведене Страховим інститутом безпеки дорожнього руху (IIHS) США дослідження показало, що більшість травм водії електросамокатів отримують на тротуарах. А найчастіше вони скаржаться на вибоїни та дорожні знаки. Але це ще не все.

Дослідники опитали 103 водіїв електросамокатів, які звернулися за допомогою в лікарню Університету Джорджа Вашингтона протягом 8 місяців у 2019 році та виявили, що 58% з них отримали травми при їзді по тротуару, а 40% взагалі під час найпершої поїздки.

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Тільки 13% опитаних самокатників заявили, що вони отримали травми в результаті зіткнення з автомобілем, вантажівкою або автобусом.

"Ми не бачили багато зіткнень електросамокатів з автомобілями, і це може бути результатом того, що їхні водії здебільшого не з'їжджають з тротуару, – розповідають автори дослідження. – З іншого боку, є законні побоювання, що і на тротуарах водії електросамокатів можуть врізатися в пішоходів. Картина все ще не ясна, коли мова йде про те, де взагалі слід їздити на самокатах. Наші результати показують, що самокати, які з'їжджають з тротуару, можуть піддати водіїв ризику більш серйозних травм".

Чому потрібно бути особливо обережними під час першої поїздки на електросамокаті - фото 432731

З початком пандемії у багатьох містах спостерігається сплеск інтересу до електросамокатів з боку пасажирів, що шукають способи пересуватися з дотриманням соціальної дистанції. Але багато міст безуспішно намагалися включити електросамокати у свою мобільну екосистему, а в деяких були введені прямі заборони. Так, данська столиця Копенгаген має намір заборонити оренду електросамокатів у центрі свого міста з 1 січня 2021 року, оскільки вони небезпечні для літніх перехожих, які використовують тротуари та громадські місця.

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Джерело: The Next Web
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