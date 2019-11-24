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Перші ластівки Чорна п'ятниця Танці з зірками

Чому Перші ластівки не виклали у мережу: пояснення творців серіалу

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Чому онлайн нема серіалу Перші ластівки - фото 1
Чому онлайн нема серіалу Перші ластівки

Український серіал Перші ластівки розбурхав глядачів з перших же серій, адже підіймає доволі важливі та серйозні теми підліткового життя і батьківства. Чому ж у мережі не публікують серії – читайте далі.

Серіал Перші ластівки став справжнім проривом для українських телешоу, адже зумів привернути увагу до великої кількості проблем, з якими зараз зіштовхується молодь.

І ще: Перші ластівки 2 сезон: чи буде продовження популярного серіалу

Тому не дивно, що користувачі з нетерпінням чекати на епізоди і в мережі, щоб повноцінно і без реклами переглянути їх у будь-яких час. За попередньою інформацією, всі серії мали опублікувати на Youtube Нового каналу 24 листопада о 19:00, однак цього не трапиться. І причину назвали творці серіалу.

"Одна зі світових компаній зараз веде перемовини з нами, щоб викупити права на дистрибуцію проєкту в інтернеті. Тобто вона зацікавилась в тому, щоб "Ластівки" розлетілись по всьому світу і це круто! Поки ведуться перемовини, ми не можемо викласти серіал в мережу, ні на сайті, ні в YouTube, на жаль, але! Є одне круте "але" це примножує шанси створення другого сезону! Хіба ти не хочеш цього? Вважаю, що ти маєш не засмучуватись, а пишатися такою новиною", – йдеться у повідомленні на офіційному профілі каналу.

Це цікаво: Дивитись онлайн завершальні 7 і 8 серії "Перших ластівок"

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