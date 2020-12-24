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Чому перед Різдвом люди рідше займаються сексом: відповідь науковців

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Напередодні Різдва сексуальна активність слабшає - фото 1
Напередодні Різдва сексуальна активність слабшає

Різдво – час подарунків. Але водночас, якщо вірити науковцям, це той період, коли у людей падає сексуальна активність. Розповідаємо, що змусило учених дійти до такого висновку, а також причини зникнення інтимного життя у цей період.

Якщо вірити нещодавньому дослідженню, цікавість до сексу майже повністю зникає за 3 дні до Різдва. Натомість сплеск сексуальної активності припадає на День святого Валентина. Що сприяє вищому рівню народжуваності у вересні.

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До такого висновку дійшли дослідники зі Стенфордського університету в Каліфорнії. Вони вивчали дані з програми Clue, додатку для здоров'я жінок, щоб краще зрозуміти сексуальні звички. Дані містили анонімні журнали сексуальної активності понад 500 тисяч жінок у Великій Британії, Франції, Бразилії та США.

Спостереження також показало, що в цілому свята зазвичай призводять до піка сексуальної активності. Зокрема мовиться про державні вихідні та День святого Валентина. Також помітна різниця на вихідних. З'являється більше вільного часу, тож і на секс знаходиться час. Чого не скажеш про будні.

Чому перед Різдвом люди рідше займаються сексом: відповідь науковців - фото 440545
Різдвяна метушня відсуває секс на другий план

"У випадку з молодими жінками або жінками, які не мають дітей, це може бути пов'язано з тим, що вони проводять Різдво з батьками, а не з романтичними партнерами", – зауважила Лаура Сімула, одна з дослідниць.

Незалежно від того, чи є це причиною сезонного спаду сексу чи ні, після Різдва ситуація однозначно покращується. Користувачі Clue повідомляють, що зріст сексуальної активності починається за кілька днів до Нового року, а досягає свого піку саме в ніч з 31 грудня на 1 січня!

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Джерело: Metro
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