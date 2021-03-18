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Чому особливо корисно їсти авокадо після 35 років: 6 причин
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Головна причина регулярно купувати та їсти авокадо – це безліч корисних речовин, які цей фрукт містить. У списку найбільш важливих – омега-3, вітаміни С, А, Е, К, В (група), залізо, калій, магній, марганець, фосфор, цинк, олеїнова кислота й інші речовини.
Доведено, що при вживанні авокадо імунітет робиться міцнішим, через те що виділяється дуже сильна амінокислота-антиоксидант глутатіон, пише News You. Примітно, що авокадо тому й корисний для людей старше 35 років, адже синтез цієї корисної амінокислоти з віком істотного сповільнюється. Саме глутатіон займається стимуляцією лімфоцитів, тим самим підвищуючи їх якість і ефективність.
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Ще одна причина регулярно їсти авокадо – це потурбуватися про здоров'я своїх очей. Доведено, що завдяки лютеїну й іншим корисним речовинам в авокадо відбувається зміцнення органу зору, тому зір повільніше "сідає". Що також гальмує розвиток дегенеративних хвороб ока (катаракти, атрофії сітківки й тд).
Корисні жири, якими багатий авокадо, позитивно впливають на здоров'я судин, що з віком особливо стає актуальним. Учені з'ясували, що ті люди, хто регулярно їсть авокадо, в рідкісних випадках мають проблеми з холестерином. За цей варто подякувати бета-ситостеролу (стероїд, рослинний аналог холестерину), який зчіплюється з холестерином. Крім того, вітаміни А та Е допомагають судинах бути міцнішими та протистояти варикозного розширення.
Позитивний вплив авокадо має і для здоров'я опорно-рухової системи та молодості шкіри. Так, вітамін С, якого багато в авокадо, впливає на вироблення колагену. Це корисно для суглобів, молодості шкіри. А корисні жирні кислоти (омега-3 і омега-6) відмінно впливають на шкіру в цілому. Вітаміни А та Е захищають клітини від окислення та допомагають швидше їх відновлювати, не допускаючи тим самим передчасного старіння.
Корисно їсти авокадо тим людям, хто багато нервує або схильний до депресивних станів. Вітаміни В6, В9 і омега-3 допомагають нервовій системі людини та важливі у профілактиці хвороби Альцгеймера.
Остання корисна властивість у нашому списку, але не останнє за значенням, – роль авокадо в профілактиці виникнення злоякісних пухлин і діабету другого типу. Вчені з'ясували, що авокадо може бути щитом від цих небезпечних захворювань.
Але варто пам'ятати про те, що цей фрукт надзвичайно калорійний, тож не варто їсти його у величезній кількості щодня.
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