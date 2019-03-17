Чому не можна заряджати смартфон вночі

Дуже часто ми залишаємо телефон підключеним до розетки і лягаємо спати. Чи думали ви, до яких наслідків це може призвести?

Існують дуже неприємні наслідки залишення без нагляду телефону на підзарядці тривалий час. Один з них – це невключення апарату. Причина може бути найрізноманітніша: від зависання програмного забезпечення до стрибка напруги.

І ще: Ці додатки крадуть ваші дані: видаляйте негайно

Пожежа від зарядки телефону. Сьогодні зарядні пристрої мають складну схему імпульсного блоку живлення, яку помістили у невентильований корпус. Там утворюється постійний нагрів, що може викликати загоряння. Додайте до цього перепад напруги і біди не минути.

Не дарма нас з дитинства вчать правильному поводженню з електроприладами: від цього залежить наше життя і життя оточуючих.

До того ж, кожного разу, коли ви повністю заряджаєте батарею до 100%, термін її служби зменшується. Відбувається це тому, що коли заряд падає на 1%, модуль для зарядки включається знову – тож на 1 цикл запасу стає менше.

Читайте також: Google вводить в Android одну з фішок iOS