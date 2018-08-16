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Чому необхідно регулярно їсти огірки

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Свіжий огірковий сік чудово втамовує спрагу - фото 1
Свіжий огірковий сік чудово втамовує спрагу / medicalnewstoday

Мабуть, найпоширеніший овоч на землі – це огірок. Розповідаємо про користь свіжих огірків.

Цей овоч складається з води на 97%. А от інші 3% мають дуже цікавий склад з вітамінів та мінералів. Звичайно, їх кількість занадто маленька, щоб покрити добову потребу людського організму.

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Найціннішим в свіжих огірках визнаний калій. Лабораторні дослідження показали, що цей мікроелемент життєво необхідний для правильної роботи серця і судинної системи. Велика кількість води в овочі дозволяє досягти грамотного сечогінного ефекту. При цьому слід визнати, що свіжі огірки не вимивають з організму кальцій та інші корисні речовини, як це роблять хімічні препарати.

Ця ж вода за складом схожа на дистильовану рідину. Тому свіжий огірковий сік чудово втамовує спрагу. При цьому він виводить з організму шкідливі речовини, токсини і шлаки. М'якоть і шкірка свіжих огірків – це м'яка клітковина. Вона добре чистить кишечник, причому дуже коректно і без шкоди навіть для ослабленого та дитячого організму.

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Джерело: medicalnewstoday
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