Чому нема світла: в Укренерго відповіли на поширені питання та показали графік відключень

Чому нема світла і де отримати графік відключень / D A V I D S O N L U N A on Unsplash

В Україні обмежують подачу електроенергії у всіх областях. Навіщо це робиться та де дізнатись розклад відключень світла у ваших містах - дізнавайтесь далі.

В Укренерго пояснили, чому в країні обмежують постачання електрики. Річ у тому, що ціллю ракетних ударів з боку російських загарбників є руйнування об'єднаної енергосистеми Україні. Тож диспетчери застосовують обмеження тоді, коли у певний регіон не можуть доставити необхідний рівень електроенергії.

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Причиною цього може бути дефіцит потужності, тобто в конкретний момент в енергосистемі виробляється електроенергії менше, ніж можуть спожити громадяни, промисловість та інші споживачі. А також, через пошкодження, коли електромережі не можуть нести підвищене навантаження як раніше, зокрема, доставляючи електроенергію з одного регіону в інший. Якщо в такий момент не застосовувати обмеження, енергосистема може розбалансуватися і в мережі станеться аварія, – пояснюють фахівці.

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Де дізнатись графік відключення світла:

Саме Обленерго визначає, коли саме та у кого знижують рівень споживання електроенергії. Тому на офіційних сайтах обленерго у ваших регіонах можна дізнатись час відключення світла за конкретними адресами.

Посилання на сайти обленерго у всіх регіонах тут та тут

Що відбувається в той час, коли вимикають світло

Укренерго проводить ремонт інфраструктури, яку пошкодили російські загарбники. Таким чином фахівці намагаються збалансувати енергосистему.

Попри всі складнощі наразі енергосистема України працює стабільно. Отже, поки ви перебуваєте тимчасово без світла і струму, в цей час наші енергетики лагодять мережі і відновлюють підстанції в надскладних умовах за будь-якої погоди. Ми робимо все можливе, щоб відновити стабільність постачання. І якби не атаки російських ракет та дронів, ми могли б назвати дату, коли відключення закінчаться. На жаль, у воєнний час ми можемо лише сказати "робимо все, що в наших силах", – пояснюють в Укренерго.

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